Grazer Grüne: Der Kampf ums politische Überleben

Am Scheideweg

Die Grünen stehen am Scheideweg - österreichweit und in Graz. Aus dem Nationalrat sind sie schon geflogen. Bei der Graz-Wahl 2017 hat man gerade so den Stadtratssitz behauptet: 10,5 Prozent hatte man als viertstärkste Partei, die SP als Fünfte kam auf 10.