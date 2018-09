Innerkremser Landesstraße nach Rutschung gesperrt

Die Innerkremser Landesstraße ist am Freitag nahe der Landesgrenze zu Salzburg auf einer Länge von 40 Metern abgerutscht. Laut Polizei riss der Asphalt auf, der talseitige Fahrstreifen setzte sich so stark ab, dass die Straße gesperrt werden musste. Der Grund ist nicht bekannt, dürfte aber in den Niederschlägen zu suchen sein. Die Dauer der Sperre wird voraussichtlich mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate andauern.