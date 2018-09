„Kummts hair!“: Haare schneiden, Herz zeigen

Gemeinsam mit dem sozialen Friseurverein „Barber Angels Brotherhood Austria“ und der durch die Sendung „Vorstadtweiber“ bekannten Schauspielerin Proschat Madani wird am Sonntag, den 2. September, in Wien ein Zeichen für Zusammenhalt, Teilhabe und Menschenwürde gesetzt. Es soll auch ein Symbol für die Weltstadt Wien sein, in der niemand aufgrund seines Aussehens oder der Größe seiner Geldbörse ausgeschlossen werden sollte. City4U hat die Infos: