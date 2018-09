Streit um Parkplatz endete mit Schädel-Hirn-Trauma

Mit einem Schwerverletzten hat der Streit um einen Parkplatz am Donnerstagabend in Wien geendet. Was zunächst als verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Streithähnen im Alter von 56 und 62 Jahren begann, gipfelte binnen kürzester Zeit in einer wilden Schlägerei. Diese verlagerte sich schlussendlich zu einer Tankstelle ganz in der Nähe. Dort prügelte auch noch der Sohn eines der Beteiligten auf den Kontrahenten ein.