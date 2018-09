Wiener Stadtfest: Alle Highlights im Überblick

Finale mit Star-Act in der Gösserhalle

Um 18 Uhr gibt es die große Abschluss-Show am stadt.fest.campus in der Gösserhalle mit zahlreichen Stars. „Es gibt sehr viele bekannte Gesichter, wie etwa den Chartstürmer Josh., der mit seinem großartigen Sommerhit Cordula Grün und über 3 Millionen Views auf Youtube am Stadtfest auftreten wird. Er ist der Überraschungshit des Sommers und passt mit dem Mix seiner Musik aus Charme und Witz perfekt zum heurigen Stadtfest“, so ÖVP Wien Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner. Der Chartstürmer Josh. freut sich ebenfalls auf seinen Auftritt: „Wir haben uns die Gösserhalle bereits angesehen - es wird ein bisschen lauter, aber das ist gut so.“