„Eventstage“ in Krems zelebriert Opening

Am Samstag, den 15. September geht’s beim „Grand Opening“ so richtig los! Um 21:00 Uhr starten DARIUS x FINLAY LIVE in der neuen Eventstage Krems! Kristallklarer und kräftiger Sound werden für die absolute Eskalation sorgen! CO2 & Konfetti Booster - hunderte neue LED Lichteffekte, Screens und das modernste DJ Pult in der Eventstage Geschichte! DARIUS x FINLAY stehen für Electro-House-Music „Made in Austria“! Mit ihren europaweiten Hits wie „Do It All Night“, „Zeigt Mir 10“, „Destination“ und „Tropicali“ haben sie schon Furore gesorgt! Das DJ Duo begeistert mit ihren Sound bereits seit mehr als 10 Jahren ganz Europa!