London-Inferno: Opfern wurden 67.000 € gestohlen

Betrügerin stellte sich laut Staatsanwalt „naiv“ an

Wie britische Medien berichten, habe Mc Donagh mit Geld aufgeladene Kreditkarten von mehreren Grenfell-Überlebenden, die kein Bankkonto haben, gestohlen. Sehr geschickt hat sie sich bei ihren Taten nicht angestellt, so der Staatsanwalt: „Sie hinterließ eine eindeutige Datenspur“, so Robert Simpson. „Es war naiv. Obwohl sie mit Betrugsgeldern arbeitete, buchte sie Restaurants und Friseurtermine und so weiter in ihrem eigenen Namen, das war wie ein Schuldbekenntnis“, führt der Staatsanwalt weiter aus.