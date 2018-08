Wohnungsbrand in Kaprun: 23-Jähriger tatverdächtig

Dunkle Rauchschwaden drangen am Mittwoch aus der Erdgeschoßwohnung in Kaprun. Die Feuerwehr löschte rasch. Brandexperten fanden nun heraus, dass das Feuer an fünf Stellen in der Wohnung gelegt worden sein dürfte. Tatverdächtig ist ein 23-jähriger obdachloser Bekannter der 27-jährigen einheimischen Mieterin, welcher sich als letzter in der Wohnung aufhielt. Der Beschuldigte verweigerte eine Aussage und wird auf freiem Fuß angezeigt. Der Schaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen.