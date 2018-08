Migranten: Feldbach geht neue und alte Probleme an

12.400 Asylwerber lebten im Juni 2016 in der Steiermark. Seither entspannt sich die Lage. Heute sind mit exakt 5526 nicht einmal mehr halb so viele Menschen in der Grundversorgung. „Die Zahl sinkt monatlich um rund 200 Personen“, berichtet Bettina Schifko, Abteilungsleiterin für Asyl und Integration der Caritas, die seit 2009 offiziell mit der Betreuung der Asylwerber betraut ist.