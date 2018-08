Mit riesigem Grill-Pool über den Wallersee

Während dem Verputzen von Fleisch, Würstel und Salaten kamen zahlreiche Schaulustige vorbei, einige Segler schleppten die kreativen Herren sogar bis nach Henndorf mit. „Unser selbst gebauter Pool hat große Wellen geschlagen. Den ganzen Tag fuhren wir kreuz und quer über den See. Weil es so lustig war, wurde das ganze am Folgetag wiederholt“, erzählt Gabi Neudecker, dass es schon etliche Anfragen zum Ausborgen des runden Gefährts gibt. „Ab nächstes Jahr dann“, verrät die Chefin.