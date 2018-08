Innenhof-Oase soll Parkplätzen geopfert werden

Das Vorhaben sei aus der Sicht der Verkehrsplanung unnötig und klimatechnisch ein großer Schritt in die verkehrte Richtung, erklärten gestern BM Georg Willi und Umwelt-StR Uschi Schwarzl. „Zurück an den Start“, appellierten sie an das Land und forderten einen Planungsstopp und gemeinsame Überlegungen mit der Stadt Innsbruck.