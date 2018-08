Was tun mit den Grazer Drogen-Parks?

Die Polizei wünscht sich einen Zaun um den Volksgarten, damit dieser in der Nacht geschlossen werden kann (wir haben in einem Teil der „Krone“ berichtet). Die Grazer ÖVP wiederum möchte, dass Kiffer und „Klein-Dealer“ sofort belangt werden können - mit „Strafzetteln“ in Höhe von 50 oder 100 Euro (auch in diesem Fall haben wir ausführlich berichtet).