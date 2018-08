Trickbetrüger zockten Tankstellen-Angestellte ab

Es war am Dienstagabend gegen 20 Uhr, als in einer Tankstelle im Tannheimer Tal das Telefon klingelte. Am Apparat war ein der vermeintliche Mitarbeiter einer Mobilwertkartenfirma. „Er forderte die Angestellte auf, Bitcoin-Ladebons auszudrucken und ihm die Pin-Codes durchzugeben, weil es am Terminal zu einer Fehlermeldung gekommen sei“, heißt es vonseiten der Ermittler.