Bub (10) kracht mit seinem Roller gegen einen Pkw

Der zehnjährige Bub aus dem Bezirk Lienz war gegen 15.10 Uhr mit seinem Miniscooter in Thurn auf einer leicht abschüssigen Gemeindestraße unterwegs. Dabei war er wohl ein bisschen zu flott unterwegs. In einer unübersichtlichen Stelle kam ihm plötzlich ein Pkw entgegen. Der Bub versuchte, seinen Roller abzubremsen, kam dabei jedoch zu Sturz und schlitterte gegen den Pkw. Der 50-jährige Lenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau (Kärnten) hatte keine Chance, das Auto abzubremsen. Das Kind erlitt beim Unfall erhebliche Verletzungen. Es wurde mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.