Der Tabak kehrt heim in die Steiermark

1995: 27 Millionen Zigarren aus Fürstenfeld

Großvater Alois war nicht alleine: Seit Habsburgerzeiten versorgten die steirischen Bauern halb Österreich mit Rauchware. Noch 1995 fertigten in der Fürstenfelder Tabakfabrik 83 Arbeiter 27 Millionen Zigarren. Die Steiermark, so zeigt der Blick in die Geschichte, war ein echtes Tabakland. Doch der Preisverfall im Zuge der Globalisierung setzte dem ein Ende.