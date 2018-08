Rad-WM vor der Tür: Mehrheit für den Großevent

Am Samstag in drei Wochen fällt der Startschuss für die UCI Rad-WM. Und was sagt die Tiroler Bevölkerung dazu? Die steht dem Megaevent sehr aufgeschlossen gegenüber. Allerdings sind drei Viertel der Befragten noch wenig informiert über Bewerbe, Streckensperren etc. Das ergab eine aktuelle IMAD-Umfrage.