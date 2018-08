Epische Schlachten, knisternde Spannung, Hexenkessel-Atmosphäre - all dies bot und bietet die reichhaltige Geschichte des Davis Cups im Tennis. Ab 2019 wird der Kampf um eine der bedeutendsten Trophäen dieses Sports in einem neuen Modus ausgetragen. Zuvor steht für Österreichs Stars allerdings noch ein letzter großer Kampf an. Denn Dominic Thiem, Dennis Novak und Co. treffen von 14. bis 16. September in der Grazer Messe im Weltgruppen-Play-off auf den 28-maligen Davis-Cup-Sieger Australien. Die Mannen von Kapitän Stefan Koubek kämpfen um den erstmaligen Einzug in die Weltgruppe seit 2013.