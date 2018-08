Wird das die neue sexy Pärchen-Challenge?

Erfunden wurde die Pose, die zwar noch keinen Namen, dafür aber schon Nachahmer hat, von Raquel und Miquel, die mit ihrem Account explorerssaurus_ die Welt an ihren Reisen teilhaben lassen. Das Schwierige an diesem Foto ist, dass es so aussehen soll, als würde sie sich spontan und verliebt auf ihren Liebsten am Pool stürzen, während jemand zufällig auf den Auslöser drückt wird, bevor sie in den Pool plumpsen. Bei einem der letzten Freibad-Besuche in diesem Sommer, kann man es ja noch ausprobieren.