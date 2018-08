SAK blieb nach Aufholjagd im Elfmeterschießen cool

Nach dem Büchele-Doppelschlag lag Seekirchen, das mit einer B-Elf gestartet war, im Nonntal schon 3:1 in Front. Doch Blau-Gelb, das vor der Pause dreimal das Torgebälk getroffen hatte, antwortete mit einem Jukic-Doppelpack, sorgte so fürs Elfmeterschießen. In dem bei den Gästen gleich Tittler an HP Berger scheiterte, am Ende Kauba drüber schoss - bei SAK waren Strobl, Vucanovic, Federer und Kopleder (gegen den Ex-Klub) cool geblieben.