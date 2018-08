City4U zu Besuch beim singenden Bademeister

Das Wienerwaldbad in Purkersdorf hat seit einigen Jahren eine besondere Attraktion: Den Bademeister Mike Hornyik. Diese Berufsgattung an sich ist zwar wichtig, aber an sich nicht skurril. Doch der 27-Jährige übt seinen Job auf eine einzigartige Art aus. Er sorgt nicht nur für Ordnung auf der Wasserrrutsche, sondern bringt mit seinen eigens gedichteten Badeschluss-Songs Konzertfeeling in das niederösterreichische Freibad. Das kommt bei Kollegen wie Gästen gleichermaßen gut an. City4U hat ihn an seinem Arbeitsplatz besucht.