Hoeneß: Löws WM-Analyse eine „Alibi-Veranstaltung“

Bayern sei zentral für Erfolg der DFB-Elf

Seinen Verein, der in der Regel die meisten Nationalspieler stellt, sieht Hoeneß in einer Schlüsselrolle beim Neustart: „Ich weiß nur, dass die Nationalmannschaft nur dann wieder gut wird, wenn der FC Bayern gut ist. Und daran müssen wir arbeiten.“ Die Fans sind allerdings skeptisch. Nur gut ein Viertel der deutschen Fußball-Fans traut Löw einen erfolgreichen Neustart zu. Dagegen gaben 57,5 Prozent der befragten Sportinteressierten in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Civey für das Nachrichtenportal „t-online.de“ an, ihrer Meinung nach werde Löw mit dem Nationalteam nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen können.