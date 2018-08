SPÖ fragt, wie sie näher an die Bürger kommt

Neben der Landeshauptstadt gilt die SP-Analyse vor allem den früheren roten Hochburgen: Zell am See (bis 2009) und Mittersill (bis 2004), Hallein (bis 1998) sowie aktuell Saalfelden, Oberndorf und Bürmoos. Oberndorf gilt nach Peter Schröders geplantem Abgang als Wackelkandidat, auch Bernhard Auinger wird es in der Mozartstadt schwer haben. Farb-, konturlos und ohne politische Schwergewichte stehe die Landes-SPÖ derzeit da - das sehen nicht nur altgediente „Rote“ so: Hoffnungsvolle Kandidaten wie Peter Eder ließ man zur AK ziehen, der bürgernahe Andreas Haitzer hat sich auf seinen Schwarzacher Bürgermeister-Sessel zurück gezogen.

Generell wird es immer schwieriger, Interessierte für einen Bürgermeisterposten zu finden: „Nach Abzug aller Steuern bleiben mir 1800 Euro netto im Monat“, so ein hauptamtlicher Landbürgermeister zur „Krone“: „Damit befinde ich mich auf dem Lohnniveau eines Bauhof-Mitarbeiters, trage aber die politische Verantwortung im Ort.“

Beim SP-Frauen-Anteil schaut es finster aus: Nur die für die SP angetretene Michaela Höfelsauer eroberte in Lend den Bürgermeistersessel. Nur noch 18 Bürgermeister werden von den Sozialdemokraten gestellt, die VP hält in 97 Gemeinden den Chefsessel. Außerdem sind in vier Gemeinden (Anif, Maria Alm, Mittersill und Thomatal) unabhängige Kandidaten am Ruder.