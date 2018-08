ÖTTV-Auswahl verliert in Ungarn knapp mit 2:3

Österreichs Tischtennis-Herren-Nationalteam hat in der EM-Qualifikation am Dienstag eine unerwartete Niederlage kassiert. Die ÖTTV-Auswahl musste sich in Budapest Ungarn knapp mit 2:3 geschlagen geben. Damit ist in der Gruppe A1 wieder alles völlig offen, Österreich und Ungarn halten genauso wie Portugal nach zwei Spielen bei einem Sieg und einer Niederlage.