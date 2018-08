ÖBB planen jetzt um: Anschluss verbessert

Die Linie 410 kommt künftig ebenfalls um drei Minuten früher im Bahnhof Tullnerfeld an. Der „444er“ nach Tulln-Stadt richtet sich ab kommender Woche nach der S40 und schließt die West- besser an die Franz-Josefs-Bahn an. Doch diese kurze Strecke zwischen dem Großbahnhof in Michelhausen und der Bezirkshauptstadt ist vielen Pendlern ein Dorn im Auge.