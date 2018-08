Ferienfreifahrt für Schüler endet am 3. September

U4 fährt ab Montag wieder Heiligenstadtan

Nach wochenlangen Gleisbauarbeiten fährt die U4 wieder bis zur Endstation Heiligenstadt. Die Züge sind, wie gehabt, durchgängig zwischen Hütteldorf und Heiligenstadt unterwegs. Allerdings dauert die Erneuerung und Sperre der S 45 weiter an. Die Schnellbahn wird am 3. September ihren Normalbetrieb aufnehmen, so die ÖBB.