Studie zeigt: Faul sein verlängert die Lebensdauer

Laut Veröffentlichung einer aktuellen Studie im „Journal of Proceedings of the Royal Society B" sind Tiergattungen mit einer höheren Stoffwechselrate eher vom Aussterben bedroht als jene, die eher ein wenig ruhiger unterwegs sind. Zumindest gilt das für im Wasser elebende Weichtiere. Nun hoffen die Forscher die Ergebnisse auch bei anderen Spezies bestätigen zu können.