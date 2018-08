Schaulustige behinderten Helfer bei Verkehrsunfall

Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall auf einer Kreuzung am Wienerberg am Dienstag im Wiener Bezirk Favoriten gefordert. Beide Lenker zogen sich bei dem Zusammenstoß Prellungen zu. Leicht hatten es die Einsatzkräfte am Unfallort aber nicht, wie die Feuerwehr berichtete. Zahlreiche Schaulustige behinderten die Helfer.