Grünau als „blödester Ort“ beschimpft

Im Internet verbreitet sich ein Foto der mit dem frechen Zusatztaferl versehenen Ortseinfahrt von Grünau noch munter weiter. In Wirklichkeit ist das Schild schon seit Montag, also zwei Tage nach dem Kanzler-Besuch, wieder weg. „Wir haben es möglichst rasch entfernt und wollen auch nicht, dass so viel darüber geredet wird“, ist Grünaus ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Bammer die Aktion sehr peinlich. Wer das Taferl aufgehängt hat, weiß er nicht. Die Gerüchteküche will es aber den verschiedensten Leuten und Parteien in die Schuhe schieben. Auf eine Anzeige hat die Gemeinde, so der Ortschef, verzichtet: „Es hätte ohnehin nichts gebracht, weil wir nicht wissen, wer der Täter ist.“