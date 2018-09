Vier Tipps für einen schönen Start in den Herbst

Jedes Jahr im September folgen tausende Wiener dem Ruf der MA48 - dem orangen Ballett. Beim Mistfest steht nicht nur Spaß, sondern auch Bildung über Abfallwirtschaft, Mülltrennung und Umweltschutz am Programm. Für Kinder gibt es zahlreiche Stationen, in diesem Jahr können sie erstmals in Müllautos einsteigen. Ein buntes Bühnenprogramm mit unter anderem Petra Frey, Kernölamazonen und Physiker Werner Gruber sorgt am 22. und 23. September 2018 ebenfalls für Unterhaltung.