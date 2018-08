Afrikaner während Schweizer Festival untergetaucht

Es erinnert ein wenig an ein berühmtes Kinderlied: Von 28 Afrikanern, die in die Schweiz reisten, ist am Ende jeder einzelne verschwunden. Die Gruppe reiste für das Internationale Folkloretreffen Mitte August mit einem Visum für den Schengenraum für drei Monate an. Doch in Freiburg tauchten nur 14 Künstler auf. Beim Finale war das Team auf drei Männer geschrumpft. Jetzt sind auch diese wie vom Erdboden verschluckt. „Normalerweise fahren wir die Gruppen zum Flughafen, von wo aus sie ihre Heimreise antreten. Die Burundier hingegen waren schon verreist“, so der Präsident der Veranstaltung, Jean-Pierre Gauch, gegenüber den „Freiburger Nachrichten“. Er betonte jedoch auch: „Wir sind nicht die Polizei. Wir überwachen unsere Gäste nicht.“