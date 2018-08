Situation am Südbahnhofmarkt wird immer schlimmer

Jetzt reicht’s! Dass die vom Hessenpark vertriebenen zwielichtigen Gestalten tagsüber die Standler und Kojenbetreiber am Südbahnhofmarkt oftmals mit Pöbeleien und Rowdytum an den Rande des Wahnsinns treiben, ist bekannt. Nicht aber, was abends dort so abgeht wie ASV-Linz-Vereinsobmann Harald Obran nun anprangert.