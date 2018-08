Taxilenker mit Hammer niedergeschlagen

Ein äußerst brutaler Raubüberfall hat sich am Montag in Klagenfurt abgespielt: Mit einem Notfallhammer wurde ein Villacher Taxilenker (40) mitten am Vormittag von einem unbekannten Mann von hinten niedergeschlagen. Danach stahl der Täter rund 150 Euro Bargeld und flüchtete. Er dürfte laut Polizei aus dem Suchtgiftmilieu stammen.