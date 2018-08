In Filteranlage gegriffen, zwei Finger abgetrennt

Zu einem verheerenden Arbeitsunfall, bei dem einem Steirer zwei Finger der rechten Hand fast zur Gänze abgetrennt wurden, kam es am Montagfrüh in Sinabelkirchen. Die Ursache ist derzeit noch völlig unklar. Laut Polizei hat der Mann beim Reinigen in die laufende Portionierschnecke am Ende einer Filteranlage gegriffen.