Andrea Hirschenberger neue, alte Generalin der GKK

Die Häme hätte sich Hartinger sparen können, galt Hirschenberger doch als in höchstem Maße kompetent - hüben wie drüben. Aber offensichtlich will man in der GKK das unwürdige Spiel nicht weitertreiben. „Ich werte die Zustimmung der Ministerin als positives Signal für eine konstruktive Zusammenarbeit und als eine Bestätigung meiner Arbeit“, so die alte und neue Generalin. Und Kassen-Obmann Josef Harb zeigt sich hocherfreut: „Der Anteil der Direktorin am erfolgreichen Kurs ist nicht hoch genug einzuschätzen.“