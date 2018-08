Frau am Gleis eingesperrt: Zug kracht gegen Pkw

Am Bahnübergang in Wolfsberg-Priel ist es am Montag wieder zu einem schweren Zwischenfall gekommen: Da sich in der Nähe der Bahn eine Ampel befindet, war eine Autolenkerin (44) aus dem Raum Völkermarkt in der Kolonne gestanden und blieb genau auf den Gleisen stehen. Plötzlich ging der Schranken nieder. Die Frau wollte noch schnell ihren Pkw aus dem Gefahrenbereich lenken, doch es kam zur Kollision mit einem herannahenden Zug. Wobei der Lokführer wohl noch Schlimmeres verhindern konnte.