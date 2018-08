MUPÄD-Althofen: erstes Treffen der Absolventen

Es wird langsam Zeit: Seit mehr als 50 Jahren gehen Schüler erfolgreich vom Musisch-Pädagogische Bundesrealgymnasium (MUPÄD) in Althofen ab, das im Jahr 1998 in Bundesoberstufen-Realgymnasium (BORG) umbenannt wurde. Aber noch nie hat es ein offizielles Treffen gegeben. Am 7. September ist es soweit; ab 15 Uhr wird in Hirt gemeinsam gefeiert.