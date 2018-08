Kastenwagen prallte frontal gegen Traktor

Zu einem folgenschweren Autounfall, kam es am Montagvormittag in Rohrbach auf der Wolferner Straße Richtung Sankt Florian. Ein 56 Jähriger aus Machtrenk krachte mit seinem Kastenwagen beim Überholen frontal gegen die Frontladerschaufel eines Traktors. Der Autofahrer sowie der Beifahrer des Traktors wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Med Campus III eingeliefert.