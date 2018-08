„Speakeasy. The Twenties Club“ - unter diesem Titel bricht das Hilton Vienna Plaza am 8. September 2018 mit allen Regeln der Konvention. Mit der Prohibition-Party wird das geschmackvolle Hotel zum wohl letzten noch verbliebenen Hort der Goldenen Zwanziger in Wien. Denn das Speakeasy-Event holt Musik, Tanz, Drinks und den unvergleichlichen Esprit der Roaring Twenties direkt an die Wiener Ringstraße. City4U hat die Infos: