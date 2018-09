„Ich suche eine Reisepartnerin über das Internet“

Der 24-Jährige ist nun seit etwa einem Monat auf der Plattform auf der Suche nach einer Reisepartnerin. „Es ist zwar mit Risiko verbunden, mit einer Person, die man über das Internet kennengelernt hat, zu verreisen, aber wieso auch nicht. No risk, no fun“, lacht er. Einfach ist die Reisepartner-Suche jedoch nicht. „Es ist sehr zeitaufwendig und bis jetzt habe ich noch keine Antwort auf meine Annonce erhalten.“ Kann es daran liegen, dass er dezidiert nach einer Reisepartnerin sucht und nicht für beide Geschlechter offen ist? „Daran habe ich gar nicht gedacht, einen Mann zu suchen, da meine ursprüngliche Begleitung einen Rückzieher gemacht hat.“ Also gibt es keine Hintergedanken? „Ja, vielleicht. Wer hat diese nicht. Wenn es passt, ist es schön. Wenn nicht, dann eben nicht. Auf einer Reise kann man sich ziemlich gut kennenlernen. Ziemlich gut sogar“, findet der Student.