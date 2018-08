„Unterhaltung“ endete in Wien mit Schlägen

Was genau den 42-Jährigen zu seiner Tat bewogen hatte, war auch am Montag noch Gegenstand von Ermittlungen. Fest steht, dass es zum Treffen zwischen ihm und seinem 37 Jahre alten Bekannten bei einer Haltestelle in der Wienerbergstraße im Bezirk Meidling kam. Man wollte sich lediglich „unterhalten“, allerdings hatte sich der 42-Jährige für das „Gespräch“ in vielerlei Hinsicht gerüstet und ein Klappmesser bei sich.