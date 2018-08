Kältepol Lungau: Minusgrade in Augustnacht

„Das war die kälteste Augustnacht in Österreich seit 1998“, sagt Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), „damals wurden im August -1,1 °C in St. Michael und -1,9 °C in St. Jakob im Defereggental gemessen. Außerdem war das auch die erste Frostnacht im August unter 1400 Meter Seehöhe seit 2005.“