Augen zu beim Sex: Findet er mich hässlich?

Liebe Helena,



Ich weiß, man kann einem Mann nicht in den Kopf schauen. Man sollte sich aber auch nicht seinen eigenen zerbrechen, nur wenn der Liebste beim Sex die Augen schließt.



Studien zufolge sind mehr als 50 Prozent der Menschen vom alten Sprichwort „Im Dunkeln ist‘s gut munkeln“ überzeugt und drehen das Licht vor dem Akt ab. Dein Freund hingegen hat die Lider geschlossen? Na und?! Auch das ist, glaubt man Experten, keine Seltenheit.

Und es kann viele Gründe geben, wieso es dazu kommt.



Es hat also nicht zwangsläufig damit zu tun, dass er über seine Ex fantasiert oder sich gerade an den letzten Porno, den er gesehen hat, zu erinnern versucht. Denk positiv und zweifle weniger an dir selbst! Vielleicht nimmt sich dein Liebster einfach nur ein Beispiel an zahlreichen berühmten Musikern, die auch immer die Augen zusammendrücken, wenn sie ein gutes Solo spielen und genießt den aktuellen Moment der innigen Zweisamkeit? Vielleicht konzentriert er sich aber auch nur darauf, eine gute Performance abzuliefern und dich zu beeindrucken? Oder du turnst ihn optisch so an, dass er die Augen schließt, um dich ritterlich zum Orgasmus zu bringen, bevor er selbst über die Ziellinie kommt. Immerhin ist es für die meisten Männer schon schwer genug, dem Stöhnen der Frau zu lauschen, ohne über den Rand zu gehen.



Daher: Gib dem armen Kerl einfach eine Chance und sieh es positiv! Britische Forscher unterstreichen, dass sich das Gehirn besser auf den Tastsinn konzentrieren kann, wenn es nicht zeitgleich visuelle Reize verarbeiten muss. Hat er also die Augen zu, kann er dich mit all seinen anderen Sinnen besser wahrnehmen.



Also: Entspann dich und - mach die Augen zu!



Julie