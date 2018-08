Zum Jubiläum soll‘s bergauf gehen

Die Strahlkraft des SSK suchte jahrzehntelang ihresgleichen, das Standing scheint einen ziemlichen Kratzer abbekommen zu haben. Der zweitälteste Fußball-Klub Salzburgs steht vor dem 100-Jahr-Jubiläum. Grund genug, um an Erfolge vergangener Tage anzuschließen. In der 2. Klasse Nord A soll die Elf wieder das Siegen erlernen - was bisher aber nicht gelang!