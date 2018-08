Viele Selfies mit dem Jedermann

Jedermann spielte „Jedermann“ im Linzer Rosengarten. Mit dem Engagement von Philipp Hochmair und seinem Programm „Jedermann reloaded“ für den von der „Krone“ präsentierten Kultursommer am Pöstlingberg hat Intendantin Sabine Weiler vor einem Jahr einen guten Riecher bewiesen - „und viel Glück gehabt“, lacht die Blondine. Denn nachdem Hochmair in Salzburg als Jedermann für den erkrankten Tobias Moretti eingesprungen war und am Domplatz triumphierte, stand das Telefon in der Agentur Weiler Tag und Nacht nicht mehr still.