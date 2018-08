Dunkles Familiengeheimnis nach 64 Jahren gelöst

Das Baby in der Telefonzelle

Denn tatsächlich hatte Steve Dennis als Säugling bereits für Schlagzeilen in der Kleinstadt Lancaster im US-Bundesstaat Ohio gesorgt und es als sogenanntes Telefonzellen-Baby in die „Lancaster Eagle-Gazette“ geschafft. „Er (Dennis‘ Cousin ersten Grades, Anm.) schrieb mir eine E-Mail, in der stand: ,Ich glaube, ich weiß, wer deine Mutter ist. Wir haben im Laufe unseres Lebens immer wieder von einem Baby gehört, mit dem wir verwandt waren und das in einer Telefonzelle zurückgelassen worden war‘“, wie der 64-Jährige nun gegenüber dem Blatt erklärte.