Erneut zwei Polizisten bei Amtshandlung verletzt

Angepöbelt und angegriffen: Wiens Polizistinnen und Polizisten sehen sich derzeit immer wieder mit Verdächtigen konfrontiert, die bei Amtshandlungen Widerstand leisten und teilweise so aggressiv werden, dass Beamte verletzt vom Dienst abtreten müssen. Der jüngste derartige Fall ereignete sich am Samstagabend bei den Stammersdorfer Weintagen in Wien-Floridsdorf.