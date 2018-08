So prachtvoll wird die „Spyro Reignited“-Trilogie

Auf der ersten PlayStation erfreuten sich seine Abenteuer größer Beliebtheit. Im neuen Jahrtausend ist es dann aber ruhig geworden um den knuffigen Drachen Spyro. Zu unrecht, meinen nicht nur Fans der zugehörigen Spiele, sondern auch Publisher Activision. Der will die „Spyro“-Trilogie - zuvor tat man es schon mit „Crash Bandicoot“ - als überarbeitete Version mit zeitgemäßer Optik neu auflegen und am 13. November als „Spyro Reignited Trilogy“ für PS4 und Xbox One veröffentlichen. Im Trailer zeigen die Entwickler Ihnen, wie die aufgehübschte Variante aussieht.