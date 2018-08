Blumenverkäufer auf der Tauernautobahn verunfallt

Schwere Verletzungen zog sich ein Rosenverkäufer aus Klagenfurt am Freitagabend bei einem Unfall auf der Tauernautobahn in St. Michael zu. Sein Wagen überschlug sich kurz nach dem Katschbergtunnel-Nordportal. Für die zu Hilfe geeilte Feuerwehr gab es Blumen als Dank. Auch am Katschberg verunglückte ein Autolenker aus Kärnten.