Brite im Adamskostüm ringt Autodieb nieder

Um sein geliebtes Auto vor einem dreisten Autodieb zu retten, hat ein Brite den Täter nackt überwältigt: In der Nacht bemerkt Stephen Cullen in Newcastle, dass jemand seinen vor der Haustür geparkten Range Rover stehlen will. Da blieb dem 29-Jährigen keine Zeit, um sich schnell Kleidung überzuwerfen. Er warf sich im Adamskostüm auf den 17-jährigen Verdächtigen …