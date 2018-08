Bayern mit Elfer-Glück: Aufregung um Videobeweis

Warum Dankert das vermeintliche Foul von Nordtveit an Ribery nicht überprüfte, konnte sich Nagelsmann einfach nicht erklären: „Ich weiß nicht warum, ich hatte keine Kamera in Köln“, stichelte Nagelsmann gegen den Videoassistenten. Robert Lewandowski verwandelte den Elfmeter in der 82. Minute schließlich im zweiten Versuch zum wichtigen 2:1. Zuvor hatten Thomas Müller (23.) für Bayern und Adam Szalai (57.) auf Hoffenheimer Seite getroffen. Für den Schlusspunkt sorgte in der Nachspielzeit der eingewechselte Arjen Robben.